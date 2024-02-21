В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии в фельдшерских акушерских пунктах улусов Хилгана, Борогол, Соел, Уржил и врачебных амбулаториях сел Баянгол и Улюн отсутствует оснащение необходимым для оказания медицинских услуг оборудованием. Здесь нет фонендоскопов, наборов для проведения коникотомии, анализаторов гемоглобина крови, тонометров, стерилизаторов, пульсоксиметров.
Прокуратура направила в суд иск о возложении на министерство здравоохранения республики обязанности обеспечить финансирование, на Баргузинскую центральную районную больницу - приобрести медицинские приборы и устройства.
Суд иск удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии ФАПы и амбулатории через суд обеспечат необходимым
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У мужчины-инвалида ухудшилось здоровье в колонии
В деле разбиралась прокуратура
Лишиться их могут некоторые горожане
Местные жители заявили, что их ветки путаются в электроповодах
Руководить им будет Максим Киреенко
А в местном РУО заявили, что его изучение взял под особый контроль глава республики
Ведутся переговоры о «регулярке»
Они разлились ещё в одном селе
Вопрос решался через суд
Их выявила прокуратура
Зимний маршрутный учёт в самом разгаре
В республике временно запретили усыплять некоторых беспризорных животных
Медики республики призывают регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры
Пассажиры заявили, что он за раз кладёт себе в карман по полторы тысячи
За окном 33 градуса мороза