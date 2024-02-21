В районе Бурятии пожаловались на высокие деревья

Местные жители заявили, что их ветки путаются в электроповодах



В Джидинском районе посоветовали на очень высокие деревья около жилых домов. По словам местных, их ветки уже путаются в электрических проводах. Люди попросили разобраться с зелёными насаждениями.



- Одни говорят, что нужно обращаться в местную администрацию, другие – что писать в РЭС заявление, – рассказали сельчане в группе «Джида-инфо.24/7».



В РЭС на это пояснили: если деревья находятся в охранной зоне воздушных сетей, ветви срежут бесплатно. В противном случае придётся обратиться в администрацию поселения или к частным специалистам.

