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В Бурятии на единые пособия потратили 15 миллиардов рублей

В Бурятии на единые пособия потратили 15 миллиардов рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2024 году их будут получать почти 16 тысяч семей

Единое пособие в наступившем году будут выплачивать 15 903 семьям, где воспитывается более 30 тысяч детей. На эти цели отделение социального фонда России (ОСФР) по Бурятии выделило уже порядка 242 миллионов рублей. В ушедшем 2023-ем направили в общей сложности 15 миллиардов. Тогда получателей было больше – 64 тысячи семей (на 128 тысяч ребятишек).

Выплаты с января проиндексировали в связи с повышением прожиточного минимума. Их размер теперь колеблется от 8 443 рублей до 16 886 рублей.

Единое универсальное пособие в Бурятии, как и во всей стране, появилось год назад, в январе 2023-го. Оно заменило несколько разных – беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 7 лет включительно и на школьников от 8-ми до 17-ти.

Перед оформлением таких выплат проводят комплексную оценку. Они полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Имущество тоже должно отвечать определённым требованиям.

При назначении пособия применяют правило нулевого дохода. В нём откажут, если хотя бы один из родителей не работает без уважительной причины. Среди последних – беременность, уход за маленькими детьми, пожилыми или людьми с инвалидностью, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.

Чтобы продлить единое пособие, которое действовало до 31-го декабря, требовалось подать соответствующее заявление в ОСФР по Бурятии. Ещё один вариант – Госуслуги.

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