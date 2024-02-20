Аэропорт Читы обновил парк специальной техники

Приобретены два автотрапа

Два новых самоходных пассажирских аэродромных трапа пополнили парк специальной техники международного аэропорта Чита (Кадала). Новые трапы предназначены для посадки и высадки пассажиров на все типы воздушных судов отечественного и зарубежного производства. Об этом сообщает официальный сайт правительства Забайкальского края.

- Новые машины обладают высотой порога двери от 2,2 до 5,8 метров и шириной лестницы 1,5 метра, обеспечивающей комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров, - рассказал гендиректор аэропорта Денис Каминский. - Благодаря ряду дополнительных опций, новые автотрапы могут работать в сложных климатических условиях: при скорости ветра до 25 м/с, при температуре от -40°С до +40°С.

Он пояснил, что автотрапы приобретены в рамках инвестпрограммы по модернизации аэродромного оборудования.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее новый автотрап пополнил парк спецтехники воздушной гавани Улан-Удэ. В новом же терминале аэропорта, который планируют открыть в сентябре, для пассажиров предусмотрены два телетрапа.

Аэропорты Улан-Удэ и Читы входят в холдинг «Новапорт».