В райцентре в Бурятии безобразничают блудные коровы

Они разбрасывают повсюду мусор



Жители Кяхты пожаловались на коров, оккупировавших улицу Баннова. Бурёнки разгуливают там сами по себе. По словам местных, за ними никто не смотрит.



Жвачные облюбовали баки с отходами и теперь растаскивают их по городу. «После этого все удивляются, почему мусор везде валяется», – заявили возмущённые кяхтинцы и призвали привлечь владельцев скота к ответственности.



В администрации сообщили, что на этой улице уже побывали специалисты. Никак коров там не обнаружили.



- По фото не представляется возможность определить собственников КРС, – пояснили власти в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Хозяевам скота напомнили, что в райцентре приняты и действуют муниципальные правовые акты, регулирующие выпас сельхозживотных. Нарушителям грозят штрафы.











Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.



Жители Прибайкальского района тем временем В декабре в Бурятии в разы увеличили размер денежного наказания за блудную скотину. Новые штрафы одобрили на очередной сессии Народного Хурала. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.Жители Прибайкальского района тем временем столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.



