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В райцентре в Бурятии безобразничают блудные коровы

В райцентре в Бурятии безобразничают блудные коровы
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Они разбрасывают повсюду мусор

Жители Кяхты пожаловались на коров, оккупировавших улицу Баннова. Бурёнки разгуливают там сами по себе. По словам местных, за ними никто не смотрит.

Жвачные облюбовали баки с отходами и теперь растаскивают их по городу. «После этого все удивляются, почему мусор везде валяется», – заявили возмущённые кяхтинцы и призвали привлечь владельцев скота к ответственности.

В администрации сообщили, что на этой улице уже побывали специалисты. Никак коров там не обнаружили.
 
- По фото не представляется возможность определить собственников КРС, – пояснили власти в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Хозяевам скота напомнили, что в райцентре приняты и действуют муниципальные правовые акты, регулирующие выпас сельхозживотных. Нарушителям грозят штрафы.

В декабре в Бурятии в разы увеличили размер денежного наказания за блудную скотину. Новые штрафы одобрили на очередной сессии Народного Хурала. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.

Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.

Жители Прибайкальского района тем временем столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.

коровы животные

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