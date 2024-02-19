В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука

Общество, Фото: отдел национальных видов спорта ДСС

В столице республики завершился турнир «Белый месяц»



17 февраля в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир «Белый месяц» по стрельбе из традиционного бурятского лука. Он собрал в региональном центре по стрельбе из лука около 130 участников из 9 команд Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.



Как сообщает отдел национальных видов спорта дирекции спортивных сооружений министерства спорта и молодёжной политики РБ, призёрами соревнований стали:



Мужчины

Первое место - Гармаев Баирта, 58 очков

Второе место - Цыбикжапов Олег, 58 очков

Третье место - Тучинов Тимур, 58 очков



Мужчины ветераны

Первое место - Намсараев Насан, 52 очка

Второе место - Дугаров Бабу-Доржи, 48 очков

Третье место - Николаев Дугаржап, 43 очка



Женщины

Первое место - Молонова Арюна, 56 очков

Второе место - Доржиева Сэсэг, 50 очков

Третье место - Гончикова Туяна, 49 очков



Женщины ветераны

Первое место - Базарова Оюун, 51 очко

Второе место - Тучинова Марина, 47 очков

Третье место - Гатапова Светлана, 40 очков



Абсолютное первенство



Мужчины

Первое место - Ринчинов Мэргэн, 15 очков

Второе место - Цыремпилов Бэлигто, 13 очков

Третье место - Бадмаев Сандан, 12 очков

Четвёртое место - Гармаев Баирта, 8 очков



Ветераны

Первое место - Билдаков Альберт, 11 очков

Второе место - Дугаров Бабу-Доржи, 10 очков

Третье место - Николаев Дугаржап, 10 очков

Четвёртое место - Цыренов Сергей, 8 очков



Женщины

Первое место - Молонова Арюна, 8 очков

Второе место - Лыгденова Наталья, 8 очков

Третье место - Тучинова Марина, 7 очков

Четвёртое место - Урбаева Лариса, 7 очков



Бурятский традиционный лук

Первое место - Дэнзэн Батор, 44 очка

Второе место - Сыденьбимба, 38 очков

Третье место - Хорганов Эрдэм, 27 очков



Звание «Ласти мэргэн» получил Бато Тугулханов (9 ласти). Лучшим исполнителем «бара» стал Дэлгэр Дугаров.



