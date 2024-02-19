В столице республики завершился турнир «Белый месяц»
17 февраля в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир «Белый месяц» по стрельбе из традиционного бурятского лука. Он собрал в региональном центре по стрельбе из лука около 130 участников из 9 команд Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.
Как сообщает отдел национальных видов спорта дирекции спортивных сооружений министерства спорта и молодёжной политики РБ, призёрами соревнований стали:
Мужчины
Первое место - Гармаев Баирта, 58 очков
Второе место - Цыбикжапов Олег, 58 очков
Третье место - Тучинов Тимур, 58 очков
Мужчины ветераны
Первое место - Намсараев Насан, 52 очка
Второе место - Дугаров Бабу-Доржи, 48 очков
Третье место - Николаев Дугаржап, 43 очка
Женщины
Первое место - Молонова Арюна, 56 очков
Второе место - Доржиева Сэсэг, 50 очков
Третье место - Гончикова Туяна, 49 очков
Женщины ветераны
Первое место - Базарова Оюун, 51 очко
Второе место - Тучинова Марина, 47 очков
Третье место - Гатапова Светлана, 40 очков
Абсолютное первенство
Мужчины
Первое место - Ринчинов Мэргэн, 15 очков
Второе место - Цыремпилов Бэлигто, 13 очков
Третье место - Бадмаев Сандан, 12 очков
Четвёртое место - Гармаев Баирта, 8 очков
Ветераны
Первое место - Билдаков Альберт, 11 очков
Второе место - Дугаров Бабу-Доржи, 10 очков
Третье место - Николаев Дугаржап, 10 очков
Четвёртое место - Цыренов Сергей, 8 очков
Женщины
Первое место - Молонова Арюна, 8 очков
Второе место - Лыгденова Наталья, 8 очков
Третье место - Тучинова Марина, 7 очков
Четвёртое место - Урбаева Лариса, 7 очков
Бурятский традиционный лук
Первое место - Дэнзэн Батор, 44 очка
Второе место - Сыденьбимба, 38 очков
Третье место - Хорганов Эрдэм, 27 очков
Звание «Ласти мэргэн» получил Бато Тугулханов (9 ласти). Лучшим исполнителем «бара» стал Дэлгэр Дугаров.
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
Общество, Фото:
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