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В Бурятии продолжается поголовная вакцинация от ящура

В Бурятии продолжается поголовная вакцинация от ящура
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От него прививают крупный и мелкий рогатый скот

В Бурятии проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против особо опасных и заразных болезней животных. В их числе – и ящур. Ранее в республиканском управлении ветеринарии заявили, что до конца марта привить от него планируют 352 912 головы КРС и 223 860 – МРС. Итого – более полумиллиона сельхозживотных.

У некоторых из них после процедуры может ненадолго повыситься температура. Среди других побочек – незначительное угнетения общего состояния и кратковременная потеря аппетита.
 
Вакцинация требуется для создания группового иммунитета, а потом владельцы скотины должны сделать это своевременно.
 
- Только полный охват имеющегося поголовья обеспечит эпизоотическое благополучие и позволит не допустить возникновения заразных, в том числе – особо опасных заболеваний в отдельном хозяйстве, на территории района и республики в целом, – подчеркнули в ветуправлении.

Специалисты используют культуральную поливалентную сорбированную инактивированную вакцину, которая даёт иммунитет к вирусу типов А, О и Азия-1 на 21-ые сутки после введения. У молодняка он сохраняется три месяца, а у взрослого поголовья – до полугода. Сам препарат абсолютно безвреден и не влияет на потомство.

Мясо, молоко и другую продукцию, полученную от привитых животных, можно употреблять без опасения. Схему иммунизации нарушать не следует – эффект от неё может снизиться.

Ящур относится к особо опасным заболеваниям парнокопытных. Люди тоже могут подхватить его при употреблении сырого молока заражённого скота и продуктов его переработки. Однако от человека к человеку вирус не передаётся.

Больше всего ему подвержены коровы, свиньи, козы и овцы. Но болезнь также может поразить лошадей, собак и кошек. Основные симптомы – интоксикация, появление пузырьков и язв на слизистых рта и носа, вымени и в районе копыт.

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