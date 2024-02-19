В Бурятии продолжается поголовная вакцинация от ящура



Вакцинация требуется для создания группового иммунитета, а потом владельцы скотины должны сделать это своевременно.

- Только полный охват имеющегося поголовья обеспечит эпизоотическое благополучие и позволит не допустить возникновения заразных, в том числе – особо опасных заболеваний в отдельном хозяйстве, на территории района и республики в целом, – подчеркнули в ветуправлении.

Вакцинация требуется для создания группового иммунитета, а потом владельцы скотины должны сделать это своевременно.





Специалисты используют культуральную поливалентную сорбированную инактивированную вакцину, которая даёт иммунитет к вирусу типов А, О и Азия-1 на 21-ые сутки после введения. У молодняка он сохраняется три месяца, а у взрослого поголовья – до полугода. Сам препарат абсолютно безвреден и не влияет на потомство.



Мясо, молоко и другую продукцию, полученную от привитых животных, можно употреблять без опасения. Схему иммунизации нарушать не следует – эффект от неё может снизиться.



Ящур относится к особо опасным заболеваниям парнокопытных. Люди тоже могут подхватить его при употреблении сырого молока заражённого скота и продуктов его переработки. Однако от человека к человеку вирус не передаётся.



Больше всего ему подвержены коровы, свиньи, козы и овцы. Но болезнь также может поразить лошадей, собак и кошек. Основные симптомы – интоксикация, появление пузырьков и язв на слизистых рта и носа, вымени и в районе копыт.



