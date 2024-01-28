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В Бурятии начнётся поголовная вакцинация против ящура

В Бурятии начнётся поголовная вакцинация против ящура
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От опасной болезни привьют более полумиллиона коров, овец и коз

Сельхозживотных в Бурятии защитят от ящура. Во всех районах республики уже началась работа по поголовной профилактической вакцинации против этой опасной болезни. До конца марта привить планируют 352 912 головы крупного рогатого скота (КРС) и 223 860 – МРС. Итого –  более полумиллиона. 

При этом специалисты используют культуральную поливалентную сорбированную инактивированную вакцину, которая даёт иммунитет к вирусу типов А, О и Азия-1 на 21-ые сутки после введения. У молодняка он сохраняется три месяца, а у взрослого поголовья – до полугода.

- Молодняк КРС прививают с четырёхмесячного возраста, овец и коз – с трёх месяцев. Ревакцинация проводится через каждые три месяца до достижения 18-ти месячного возраста. Взрослое поголовье иммунизируют через каждые шесть, – пояснили в республиканском управлении ветеринарии.

Там добавили: сам препарат абсолютно безвреден и не влияет на потомство. У некоторых сельхозживотных на месте прививки может на время появиться припухлость. Среди других побочек – кратковременное (в течение 1-3 суток) повышение температуры тела и незначительное угнетения общего состояния. У отдельных возможно проявление аллергической реакции, поэтому после введения вакцины за ними наблюдают в течение 45-60 минут.

Мясо, молоко и другую продукцию, полученную от привитого скота, можно употреблять без опасения. Схему иммунизации нарушать не следует – эффект от неё может снизиться.

Ящур относится к особо опасным заболеваниям парнокопытных. Люди тоже могут подхватить его при употреблении сырого молока заражённого скота и продуктов его переработки. Однако от человека к человеку вирус не передаётся.

Больше всего ему подвержены коровы, свиньи, козы и овцы. Но болезнь также может поразить лошадей, собак и кошек. Основные симптомы – интоксикация, появление пузырьков и язв на слизистых рта и носа, вымени и в районе копыт.
ящур болезнь животные сельское хозяйство

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