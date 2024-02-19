В Бурятии незадолго до весны ударили жуткие морозы

В некоторых районах с утра было под -50 градусов
Предпоследняя неделя февраля в Бурятии началась с сильных морозов. В соцсетях вовсю делятся снимками с уличными термометрами. Кое-где показатели на них устремились к отметкам в -50°С.
Так, к примеру в Снежинском заказнике, который находится в Закаменском районе, с утра было -49, в Прибайкальском – чуть «теплее».
Фотоподтверждение выложили в официальном telegram-канале «Бурприрода». «Держимся», – говорится в комментарии к фото.
В баунтовском селе Романовка температура опустилась до -49.
В Улан-Удэ 19 февраля из-за холодов отменили
занятия у младшеклассников. По прогнозам синоптиков, лютые морозы продержатся в республике всю неделю.
На улице 29 градусов мороза
За неделю устранили ещё 57
В некоторых районах с утра было под -50 градусов
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