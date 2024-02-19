В Бурятии незадолго до весны ударили жуткие морозы



Предпоследняя неделя февраля в Бурятии началась с сильных морозов. В соцсетях вовсю делятся снимками с уличными термометрами. Кое-где показатели на них устремились к отметкам в -50°С.



Так, к примеру в Снежинском заказнике, который находится в Закаменском районе, с утра было -49, в Прибайкальском – чуть «теплее».













Фотоподтверждение выложили в официальном telegram-канале «Бурприрода». «Держимся», – говорится в комментарии к фото.



В баунтовском селе Романовка температура опустилась до -49.







