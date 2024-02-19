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В Бурятии незадолго до весны ударили жуткие морозы

В Бурятии незадолго до весны ударили жуткие морозы
Общество,  Фото:«Баунт-инфо 24/7»
В некоторых районах с утра было под -50 градусов

Предпоследняя неделя февраля в Бурятии началась с сильных морозов. В соцсетях вовсю делятся снимками с уличными термометрами. Кое-где показатели на них устремились к отметкам в -50°С.

Так, к примеру в Снежинском заказнике, который находится в Закаменском районе, с утра было -49, в Прибайкальском – чуть «теплее». 



Фотоподтверждение выложили в официальном telegram-канале «Бурприрода». «Держимся», – говорится в комментарии к фото.

В баунтовском селе Романовка температура опустилась до -49. 


В Улан-Удэ 19 февраля из-за холодов отменили занятия у младшеклассников. По прогнозам синоптиков, лютые морозы продержатся в республике всю неделю.

погода морозы

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