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В Кяхте пройдут отключения электричества

В Кяхте пройдут отключения электричества
Общество,  Фото:pixabay.com
Свет выключат 19, 20, 21 и 23 февраля

В городе Кяхта на протяжении нескольких дней будет производиться отключение электроэнергии. Света не будет из-за плановых ремонтных работ, сообщает администрация Кяхтинского района.

19 февраля с 11:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: ул. Крупской, ул. Мичурина, ул. Рагозина, управляющая компания «Комфорт», ИП Самбуева Дарима Ринчиновна, ООО «Улыбка», муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», ООО «Сервис», управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия, ИП Игумнова Наталья Александровна.

20 февраля с 11:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Ленина, 98, 100, 102, 104, 106, 108; ИП Дымбрылова Лидия Владимировна; управляющая компания «Комфорт», ИП Таров Бимба Доржиевич, Байкальский базовый медицинский колледж (общежитие).

21 февраля с 11:00 до 17:00 – по адресам: ул. Батурина, ул. Козлова, ул. Крупской, ул. Маскова, ул. Петрова, ул. Пограничная, ул. Соснина, детский сад №1, ООО «Бурятпроектреставрация», Троицкий храм, библиотека на ул. Крупской, 42, ЦДО котельная, РВК (военкомат), ООО «ПрофСервисТрейд».

23 февраля с 11:00 до 17:00 электроэнергию выключат по адресам: ул. Бестужева, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Назимова, ул. Обручева, ул. Потанина, ул. Ранжурова, ул. Рокоссовского, 22-й Кяхтинский отряд государственной противопожарной службы РБ, ООО «Машторг», ИП Федотов Сергей Васильевич, Кяхтинский филиал ВСГУТУ, Кяхтинская СОШ №4, котельная СОШ №4, Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева, МФЦ, ИП Башкуев Филипп Николаевич, спорткомплекс, редакция газеты «Кяхтинские вести», магазин «Алёнушка», магазин «Наран», транспортно-хозяйственный отдел администрации МО «Кяхтинский район», православный приход в честь Успения, сервис-киоск «Фея», почта, ИП Сыромятникова Елена Анатольевна.
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