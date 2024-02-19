19 февраля

18 февраля

Популярное

В дацане Бурятии на берегу Байкала снесли сгоревший дуган

В дацане Бурятии на берегу Байкала снесли сгоревший дуган
Общество,  Фото:telegram-канал Байкальского дацана «Дамба Даржалин»
Новый там начнут строить весной

В конце минувшей недели на территории Байкальского дацана «Дамба Даржалин» в кабанском селе Дулан демонтировали сгоревший дуган. Об этом сообщил в соцсетях настоятель – Жаргал лама.

- Работы по демонтажу завершены общими усилиями. В конце апреля начнётся подготовка земельного участка под строительство нового дугана, – написал он в официальном telegram-канале дацана.

В это же время пообещали опубликовать информацию о сборе желающих поработать на стройке. Разрушительный пожар произошёл утром 8 февраля. Огонь охватил крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии, к счастью, уцелели.

- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее Жаргал лама.

Он отметил, что пламя не успело перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить новый, из кирпича и объявили на это сбор средств. За считанные дни верующие и просто неравнодушные люди из разных уголков страны перечислили 1 миллион рублей. В дацане уже заказали проект и смету.

Крыша в дугане обвалилась, стены обгорели, а окна, по словам настоятеля, полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение на улицу четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым. 

дацан пожар дуган лама строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Кяхте пройдут отключения электричества
В Кяхте пройдут отключения электричества
Общество, 19.02.2024
Свет выключат 19, 20, 21 и 23 февраля
Жителей Бурятии опять ждёт длинный уик-энд
Жителей Бурятии опять ждёт длинный уик-энд
Общество, 19.02.2024
Его устроят в честь Дня защитника Отечества
В Гусиноозёрске два дня будут отключать свет
В Гусиноозёрске два дня будут отключать свет
Общество, 19.02.2024
Электричества не будет днём 19 и 21 февраля
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат воду
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат воду
Общество, 19.02.2024
В некоторых домах не будет холодной воды, в некоторых – горячей
В посёлке в Бурятии разлились наледные воды
В посёлке в Бурятии разлились наледные воды
Общество, 19.02.2024
Жилым домам пока ничего не угрожает
В Бурятии до -29 градусов
Общество, 19.02.2024
В Улан-Удэ без существенных осадков
Хамбо Лама рассказал о малочисленной школе в Бурятии
Хамбо Лама рассказал о малочисленной школе в Бурятии
Общество, 18.02.2024
«Очень неприятно, что два больших села тают», - поделился он
В Бурятии у исправившейся матери-алкоголички не стали забирать детей
В Бурятии у исправившейся матери-алкоголички не стали забирать детей
Общество, 18.02.2024
Изначально женщину хотели лишить родительских прав
К павильону Бурятии на ВДНХ выстраиваются очереди
К павильону Бурятии на ВДНХ выстраиваются очереди
Общество, 18.02.2024
Посетители интересуются молитвенными барабанами, флажками удачи, фотографируются с Сагаан убгэном и активно участвуют в мастер-классах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^