В дацане Бурятии на берегу Байкала снесли сгоревший дуган



В это же время пообещали опубликовать информацию о сборе желающих поработать на стройке. Разрушительный пожар



- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее Жаргал лама.



Он отметил, что пламя не успело перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже В это же время пообещали опубликовать информацию о сборе желающих поработать на стройке. Разрушительный пожар произошёл утром 8 февраля. Огонь охватил крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии, к счастью, уцелели.- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее Жаргал лама.Он отметил, что пламя не успело перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно , что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить новый, из кирпича и объявили на это сбор средств. За считанные дни верующие и просто неравнодушные люди из разных уголков страны перечислили 1 миллион рублей. В дацане уже заказали проект и смету.





Крыша в дугане обвалилась, стены обгорели, а окна, по словам настоятеля, полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение на улицу четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым.





В конце минувшей недели на территории Байкальского дацана «Дамба Даржалин» в кабанском селе Дулан демонтировали сгоревший дуган. Об этом сообщил в соцсетях настоятель – Жаргал лама.- Работы по демонтажу завершены общими усилиями. В конце апреля начнётся подготовка земельного участка под строительство нового дугана, – написал он в официальном telegram-канале дацана.