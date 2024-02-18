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Хамбо Лама рассказал о малочисленной школе в Бурятии

Хамбо Лама рассказал о малочисленной школе в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Очень неприятно, что два больших села тают», - поделился он

Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал о малочисленной школе в улусе Загустай Кижингинского района Бурятии.

- Вчера я услышал пренеприятную информацию, что в селе Загустай в школе обучается менее 50 детей, - написал руководитель Буддийской Традиционной Сангхи России в своём Telegram-канале. – Ведь в советское время в их совхозе содержался один из двух племенных заводов по содержанию овец мериносов в Бур.АССР, а в школе обучалось более 800 учеников.

Он добавил, что «наших глазах тают» не только село Загустай, но и Аргада (Курумканский район), где некогда было большое население.

- Будет справедливо, если мы будем помогать своему родному селу. Ведь через годы только земляки будут нас хорошо помнить, как наша мать. Чтобы в следующих перевоплощениях нам, как людям с длинной волей, было легче переносить страдания или достичь просветления, - подчеркнуло Хамбо Лама.

Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад самой малочисленной школой Бурятии была признана Золотоключевская начальная общеобразовательная школа (Прибайкальский район). На тот момент там обучался всего один ученик. 
Хамбо лама школа

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