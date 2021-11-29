 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

В Бурятии найдена самая маленькая школа с одним учеником

В Бурятии найдена самая маленькая школа с одним учеником
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Год назад в этой же школе обучались два ученика

Распоряжением правительства Бурятии утверждён перечень малокомплектных общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год. В него вошли 226 школ из разных районов республики.

Самой малочисленной стала Золотоключевская начальная общеобразовательная школа в Прибайкальском районе. Здесь обучается всего один ученик. В прошлом году здесь числилось два ученика.

В Амгалантинской начальной общеобразовательной школе (Хоринский район) учится три ученика, столько же детей обучается в Сутойской начальной общеобразовательной школе и Таёжной основной школе (Селенгинский район), Балактинской начальной общеобразовательной школе-детском саду, Боксонской начальной общеобразовательной школе – детском саду (Окинский район), в начальной школе – детском саду села Елань, Истоминской начальной общеобразовательной школе (Кабанский район), Арбижильской начальной общеобразовательной школе (Заиграевский район).

Самыми многочисленными малокомплектными школами стали Исингинская начальная общеобразовательная школа (Еравнинский район), Мылинская средняя школа (Закаменский район), Посольская средняя школа (Кабанский район), Могойтинская средняя школа (Курумканский район), Горячинская средняя общеобразовательная школа (Прибайкальский район) – в каждой из них обучается по 110 детей.

В прошлом году в Бурятии насчитывалось 218 малокомплектные школы, в 2019 году – 222.


школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии найдена самая маленькая школа с одним учеником
В Бурятии найдена самая маленькая школа с одним учеником
Общество, 29.11.2021
Год назад в этой же школе обучались два ученика
44000 миль пробежал бывший бурятский журналист в США и на Украине
44000 миль пробежал бывший бурятский журналист в США и на Украине
Общество, 29.11.2021
Андрей Васильев, бывший журналист БГТРК, пробежал три марафона
В Бурятии декабрь начнётся с пасмурной погоды
В Бурятии декабрь начнётся с пасмурной погоды
Общество, 29.11.2021
Местами ожидаются слабые метели
В Бурятии рассказали, чем подкармливают обитателей нацпарка
В Бурятии рассказали, чем подкармливают обитателей нацпарка
Общество, 29.11.2021
Инспекторы начинают подкормку к концу ноября
В Бурятии выставили на всеобщее обозрение должников
В Бурятии выставили на всеобщее обозрение должников
Общество, 29.11.2021
Коммунальщики вывесили огромный баннер с адресами должников
Улан-удэнцы пофантазировали на спектакле «Метаморфозы»
Улан-удэнцы пофантазировали на спектакле «Метаморфозы»
Общество, 29.11.2021
«Очень необычно», - поделились зрители постановки
В Бурятии военные показали спецобработку самолётов
В Бурятии военные показали спецобработку самолётов
Общество, 29.11.2021
Специальную обработку проходят самолёты после доставки в Бурятию призывников. ВИДЕО
В Бурятии осуждённые женщины получили поздравления от своих детей
В Бурятии осуждённые женщины получили поздравления от своих детей
Общество, 29.11.2021
Дети осуждённых поздравили своих мам с праздником
Добровольцы не получили выплаты после тушения пожаров в Якутии
Добровольцы не получили выплаты после тушения пожаров в Якутии
Общество, 29.11.2021
Более 4000 добровольцев так и не получили положенные им выплаты
На вокзале в Улан-Удэ установили справочный видеотерминал
На вокзале в Улан-Удэ установили справочный видеотерминал
Общество, 29.11.2021
Здесь информацию можно получить даже на китайском языке
Жительница Бурятии, чей дом рушится, обратилась к Путину
Жительница Бурятии, чей дом рушится, обратилась к Путину
Общество, 29.11.2021
Женщина страдает от последствий летнего подтопления
Бывший глава Бурятской митрополии скучает по сибирским морозам
Бывший глава Бурятской митрополии скучает по сибирским морозам
Общество, 29.11.2021
Митрополит Савватий Антонов с любовью вспоминает Бурятию
Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды
Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды
Общество, 29.11.2021
Игорь Сарапулов получил диплом за участие в конкурсе «Этно Эрато»
В Монголии открылся 49-й центр русского языка
В Монголии открылся 49-й центр русского языка
Общество, 29.11.2021
Недалеко от границы с Россией активно изучают русский язык

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^