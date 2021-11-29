Год назад в этой же школе обучались два ученика
Распоряжением правительства Бурятии утверждён перечень малокомплектных общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год. В него вошли 226 школ из разных районов республики.
Самой малочисленной стала Золотоключевская начальная общеобразовательная школа в Прибайкальском районе. Здесь обучается всего один ученик. В прошлом году здесь числилось два ученика.
В Амгалантинской начальной общеобразовательной школе (Хоринский район) учится три ученика, столько же детей обучается в Сутойской начальной общеобразовательной школе и Таёжной основной школе (Селенгинский район), Балактинской начальной общеобразовательной школе-детском саду, Боксонской начальной общеобразовательной школе – детском саду (Окинский район), в начальной школе – детском саду села Елань, Истоминской начальной общеобразовательной школе (Кабанский район), Арбижильской начальной общеобразовательной школе (Заиграевский район).
Самыми многочисленными малокомплектными школами стали Исингинская начальная общеобразовательная школа (Еравнинский район), Мылинская средняя школа (Закаменский район), Посольская средняя школа (Кабанский район), Могойтинская средняя школа (Курумканский район), Горячинская средняя общеобразовательная школа (Прибайкальский район) – в каждой из них обучается по 110 детей.
В прошлом году в Бурятии насчитывалось 218 малокомплектные школы, в 2019 году – 222.
В Бурятии найдена самая маленькая школа с одним учеником
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Год назад в этой же школе обучались два ученика
Андрей Васильев, бывший журналист БГТРК, пробежал три марафона
Местами ожидаются слабые метели
Инспекторы начинают подкормку к концу ноября
Коммунальщики вывесили огромный баннер с адресами должников
«Очень необычно», - поделились зрители постановки
Специальную обработку проходят самолёты после доставки в Бурятию призывников. ВИДЕО
Дети осуждённых поздравили своих мам с праздником
Более 4000 добровольцев так и не получили положенные им выплаты
Здесь информацию можно получить даже на китайском языке
Женщина страдает от последствий летнего подтопления
Митрополит Савватий Антонов с любовью вспоминает Бурятию
Игорь Сарапулов получил диплом за участие в конкурсе «Этно Эрато»
Турнир завершился в Челябинске
Недалеко от границы с Россией активно изучают русский язык