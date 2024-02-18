В Бурятии сделали операцию подростку, которому поездом отрезало ноги

Уникальная операция длилась почти шесть часов
В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ врачи сделали уникальную операцию подростку, который попал под поезд и лишился ног.
Страшный инцидент произошёл в середине января в Улан-Удэ. Как сообщал телеканал АТВ, пострадал 15-летний мальчик. После того, как ему оторвало ноги, он в состоянии шока сумел позвонить маме и друзьям и попросить о помощи. Мама, которая в этот момент шла в школу на родительское собрание, сразу вызвала скорую помощь. Подросток пролежал в коме шесть дней. Он выжил, и теперь его ждёт долгий процесс реабилитации.
В ДРКБ рассказали, что врачи сделали абсолютно всё необходимое для лечения детей с подобной травмой. Врачи постоянно находились с нами на связи с московскими больницами, проводили телемедицинские консультации и обсуждали необходимое лечение.
На операцию в Улан-Удэ из Москвы прилетел заслуженный врач РФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель центра ран и раненых инфекций НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ Валерий Митиш.
- Было всё сделано с первых шагов правильно, согласно современных стратегий лечения тяжёлой открытой травмы мягких тканей костей, а тем более травмы, которая сопровождается отрывом конечностей. И благодаря этому мы подошли за очень короткое время к этапу, когда можно было приступить к реконструктивным операциям, минуя фазу гнойного осложнения, - рассказал Валерий Митиш.
В операции, которой он руководил, участвовали хирурги и травматологи-ортопеды. Врачи применили метод формирования коротких культей голени с обширными ранами. Метод разработали в институте хирургии имени Вишневского ещё в 90-е годы, проработали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и активно внедрили в работу различных клиник.
- Стратегия очень хорошая, эффективная и позволяет не прибегать к применению сложных методов пластической хирургии, а сформировать полноценную культю голени за счёт местных тканей. Очень хорошо, что операция была сделана здесь в ДРКБ, чтобы местные врачи освоили этот метод. У них есть все условия и все возможности для того, чтобы самостоятельно лечить подобные травмы. У нас тесное сотрудничество с ДРКБ, работаем совместно на протяжении нескольких лет, оказываем методологическую помощь в прохождении, в совершенствовании местных коллег у нас в Москве. Думаю, что это сотрудничество продолжится дальше, и мы будем рады, если наши местные коллеги внедрят эти методы в своей практике, - отметил Валерий Митиш.
Операция длилась почти шесть часов. Теперь врачи будут ожидать заживления раны. После уже можно будет говорить о протезировании. «Специалисты постараются создать все условия для хорошего качества жизни мальчика», - подчеркнули в детской больнице.
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