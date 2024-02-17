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На окраине Улан-Удэ пилят лёд

На окраине Улан-Удэ пилят лёд
Общество,  Фото:мэрия Улан-Удэ
Распил улучшит пропускную способность ручья

В микрорайоне Вагжанова распиливают лёд и углубляют русло ручья по улице Каменная. Эти работы организованы администрацией Советского района, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь отметили, что мониторинг состояния ручья ведётся с начала зимнего периода.


- Распил и углубление русла ручья помогут улучшить его пропускную способность и снизить риск выхода воды на поверхность, - пояснили в администрации города.

Здесь из-за действия ключей и сплошного ледообразования зимой, особенно в период резкого понижения температур, отмечается выход воды вблизи жилых домов, детской площадки и автомобильной дороги.
грунтовые воды

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