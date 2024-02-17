Начальнику части готовы платить всего 29 тысяч в месяц
На официальной странице и в telegram-канале республиканского агентства занятости населения во «ВКонтакте» недавно разместили вакансию – в пожарную часть № 23 в Закаменском районе требуется начальник. В объявлении прописаны обязанности – проводить мероприятия по деятельности ПЧ, организовывать и контролировать караульную службу и плановую работу личного состава, выезжать на места тушения возгораний, ликвидации аварий и стихийных бедствий.
Из требований к кандидатам – умение работать в команде, опыт управления персоналом, коммуникабельность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, пунктуальность, высшее профессиональное (техническое) образование (без предъявления требований к стажу) либо среднее профобразование и опыт не менее трёх лет.
Рабочий день – полный, с 08:00 до 17:00. За это обещают стабильную зарплату дважды в месяц размером всего в 29 тысяч рублей.
Пожарные из Бурятии и их семьи начали жаловаться на смехотворное жалованье ещё летом. Видеообращения к главе РБ Алексею Цыденову записали тогда огнеборцы из Заиграевского и Курумканского районов. Сообщалось, что некоторые за свою опасную и сопряжённую с риском для жизни работу получают всего по 18-19 тысяч в месяц.
Алексей Цыденов вскоре отреагировал на эти обращения. Он сообщил, что вопрос решён и зарплаты с января 2024-го увеличат на 18%, как минимум до 34 600 рублей, а начальнику пожарной охраны сделают прибавку ещё на 10% – до 38 тысяч. Но, очевидно, что этого так и не произошло.
Пожарным в районе Бурятии предлагают смехотворные зарплаты
Общество, Фото:
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