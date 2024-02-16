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В Бурятии сельчане пожаловались на комиссию при покупке автобусных билетов

В Бурятии сельчане пожаловались на комиссию при покупке автобусных билетов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им приходится доплачивать за поездки до Улан-Удэ и обратно

Жители Хоринска, которые ездят из райцентра в столицу Бурятии и обратно, поинтересовались, почему с них берут комиссию при покупке билетов на автобусы. Сельчане попросили разъяснить, для чего это нужно.

Ситуацию прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили: перевозчик обязан обеспечить возможность приобретения билетов, в том числе – через Интернет, без оплаты комиссии. Если же продажей занимаются посредники, они вправе взимать плату за свои услуги, но обязаны довести информацию об этом до потребителей.
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