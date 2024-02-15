В нацпарке в Бурятии посчитают диких животных
Госинспекторы пройдут более 400 км
В национальном парке «Тункинский» начались зимние маршрутные учёты (ЗМУ). Инспекторы будут исследовать свежие следы, оставленные обитателями национального парка. Затем с помощью этих данных сотрудники оценят плотность и численность представителей разных видов диких животных.
- Для того чтобы в учёты не попали более ранние следы, маршрут либо проходят дважды (сначала заметают все следы, а через день считают вновь появившиеся), либо проводят учёт после снегопада, - отметили в нацпарке.
За две недели 26 государственных инспекторов пройдут 46 учётных маршрутов протяжённостью более 400 км.
Зимний маршрутный учёт животных и птиц в нацпарке проводится ежегодно. В 2023 году в ЗМУ пройдено 445,5 км на 47 учётных маршрутах.
В нацпарке в Бурятии посчитают диких животных
Общество, Фото:
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