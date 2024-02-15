Мошенники «поскромничали» с суммой украденных денег
В Улан-Удэ мировой суд аннулировал кредит, который мошенники оформили на имя пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Пенсионерка стала жертвой классической схемы «развода». Неизвестный позвонил ей, представился сотрудником Центробанка и заявил, что мошенники по доверенности от её имени собираться оформить кредиты на крупную сумму. Он убедил: чтобы сохранить деньги, пенсионерка должна скачать на телефон специальное приложение. Однако тем самым преступники получили удалённый доступ к данным женщины, оформили кредит на её имя и перевели полученные деньги на чужой счёт.
При этом женщине, можно сказать, крупно повезло. Если в других подобных случаях мошенники выводят крупные суммы, порой и в несколько миллионов, то заём на имя горожанки составил всего 10 тысяч рублей – сроком на 30 лет под 9,8 % годовых.
В тот же день женщина обратилась в полицию и прокуратуру. На основании её заявления возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта».
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в суд иск о признании этого кредитного договора недействительным.
- Мировым судьёй судебного участка № 4 Железнодорожного района иск удовлетворён, задолженность по кредитным обязательствам аннулирована, - сообщили в прокуратуре.
Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на улан-удэнку
Общество, Фото:
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