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Алексей Цыденов показал Такера Карлсона в бурятском дэгэле

Алексей Цыденов показал Такера Карлсона в бурятском дэгэле
Общество,  Фото:telegram-канал А. Цыденова
Американский журналист примерил его на праздновании Сагаалгана в Москве

Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в соцсетях фото одного из самых известных американских журналистов, политического обозревателя и ведущего Такера Карлсона. На снимке он предстал в бурятском национальном костюме.

- Такеру Карлсону очень идёт дэгэл, – написал Цыденов в комментарии к фотографии.

Запись уже вовсю собирает «лайки» и реакции в официальном telegram-канале главы РБ и на его странице во «ВКонтакте». Карлсон прибыл в российскую столицу в начале февраля, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. А на днях он побывал на ВДНХ – там в честь Сагаалгана запланирована бoльшaя кyльтypнaя пpoгpaммa, кoтopaя пpoдлитcя нeдeлю (возрастное ограничение – 0+).

Гость из Штатов посетил и павильон республики. Об этом Алексей Цыденов сообщил ранее в Telegram.

- Ему рассказали о Бурятии. Затем американский журналист примерил бурятский дэгэл. На память ему вручили почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам он сказал, что хочет посетить Байкал. Ждём в гости, – отметил руководитель республики.
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Как это происходило, смотрите в фоторепортаже Сергея Тарасенко

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