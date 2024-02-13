Алексей Цыденов показал Такера Карлсона в бурятском дэгэле

возрастное ограничение – 0+). Запись уже вовсю собирает «лайки» и реакции в официальном telegram-канале главы РБ и на его странице во «ВКонтакте». Карлсон прибыл в российскую столицу в начале февраля, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. А на днях он побывал на ВДНХ – там в честь Сагаалгана запланирована бoльшaя кyльтypнaя пpoгpaммa, кoтopaя пpoдлитcя нeдeлю ().

Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в соцсетях фото одного из самых известных американских журналистов, политического обозревателя и ведущего Такера Карлсона. На снимке он предстал в бурятском национальном костюме.- Такеру Карлсону очень идёт дэгэл, – написал Цыденов в комментарии к фотографии.Гость из Штатов посетил и павильон республики. Об этом Алексей Цыденов сообщил ранее в Telegram.- Ему рассказали о Бурятии. Затем американский журналист примерил бурятский дэгэл. На память ему вручили почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам он сказал, что хочет посетить Байкал. Ждём в гости, – отметил руководитель республики.