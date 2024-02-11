Такер Карлсон примерил бурятский дэгэл в Москве





В начале февраля в Москву прилетел один из самых известных американских журналистов, политический обозреватель и ведущий Такер Карлсон. Он прибыл в российскую столицу, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.



А недавно Карлсон побывал на ВДНХ – там в честь Сагаалгана запланирована бoльшaя кyльтypнaя пpoгpaммa, кoтopaя пpoдлитcя нeдeлю (возрастное ограничение – 0+). Гость из Штатов посетил и павильон республики. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава РБ Алексей Цыденов.



- Ему рассказали о Бурятии. Затем американский журналист примерил бурятский дэгэл. На память ему вручили почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам он сказал, что хочет посетить Байкал. Ждём в гости, – отметил Алексей Цыденов.

