В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари

Жители Хоринска жалуются на отсутствие нормального уличного освещения. По их словам, половина фонарей на улице Пионерская не горит уже второй год и до этого «никому нет дела».
- Почему ответственная организация не контролирует и не устраняет неполадки? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».
В комитете по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (КУМХИ) райадминистрации сообщили: уличные светильники приведут в порядок в апреле. Так что людям, судя по всему, придётся ходить по темноте ещё несколько месяцев.
Ранее в Прибайкальском районе начали повально жаловаться на освещение в населённых пунктах. Такая ситуация, к примеру, сложилась в Турунтаево на улицах Юбилейная, Гагарина и Трудовая. По словам местных, ситуация повторяется из года в год. В Горячинске фонари работают «выборочно, через два-три». В Нестерово они перегорели. Однако на ремонт в казне пока нет средств.