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В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари

В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местные жители заявили, что до этого никому нет дела

Жители Хоринска жалуются на отсутствие нормального уличного освещения. По их словам, половина фонарей на улице Пионерская не горит уже второй год и до этого «никому нет дела».
 
- Почему ответственная организация не контролирует и не устраняет неполадки? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».

В комитете по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (КУМХИ) райадминистрации сообщили: уличные светильники приведут в порядок в апреле. Так что людям, судя по всему, придётся ходить по темноте ещё несколько месяцев.
 
Ранее в Прибайкальском районе начали повально жаловаться на освещение в населённых пунктах. Такая ситуация, к примеру, сложилась в Турунтаево на улицах Юбилейная, Гагарина и Трудовая. По словам местных, ситуация повторяется из года в год. В Горячинске фонари работают «выборочно, через два-три». В Нестерово они перегорели. Однако на ремонт в казне пока нет средств. 
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