Прибрежный район Бурятии живёт во мраке



Жители Прибайкальского района Бурятии повально жалуются на отсутствие нормального уличного освещения. Такая ситуация, к примеру, сложилась в селе Турунтаево на улицах Юбилейная, Гагарина и Трудовая. По словам местных, ситуация повторяется из года в год.



- Возле детского сада «Росинка» было два фонаря, но уже второй день как и их отключили, – сообщили сельчане накануне в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Хотелось бы услышать, когда же будет свет на наших улицах в тёмное время суток?



В Горячинске фонари работают «выборочно, через два-три». В Нестерово они перегорели, заявили люди.



В комитете по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации пояснили: уличные фонари отключаются только из-за технических неисправностей.



- К сожалению, из-за дефицита бюджета нет возможности оперативно устранять неполадки, – подчеркнули в комитете. – Для развития улично-дорожной сети в границах населённых пунктов Прибайкальского района сформирована бюджетная заявка в правительство РБ.



Сейчас в местной администрации разрабатывают программу ремонтно-восстановительных работ. Их запланировали в период с 1 марта по 30 сентября.

