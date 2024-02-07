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Прибрежный район Бурятии живёт во мраке

Прибрежный район Бурятии живёт во мраке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У местных властей нет денег на фонари

Жители Прибайкальского района Бурятии повально жалуются на отсутствие нормального уличного освещения. Такая ситуация, к примеру, сложилась в селе Турунтаево на улицах Юбилейная, Гагарина и Трудовая. По словам местных, ситуация повторяется из года в год.

- Возле детского сада «Росинка» было два фонаря, но уже второй день как и их отключили, – сообщили сельчане накануне в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Хотелось бы услышать, когда же будет свет на наших улицах в тёмное время суток?

В Горячинске фонари работают «выборочно, через два-три». В Нестерово они перегорели, заявили люди.
 
В комитете по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации пояснили: уличные фонари отключаются только из-за технических неисправностей.
 
- К сожалению, из-за дефицита бюджета нет возможности оперативно устранять неполадки, – подчеркнули в комитете. – Для развития улично-дорожной сети в границах населённых пунктов Прибайкальского района сформирована бюджетная заявка в правительство РБ.
 
Сейчас в местной администрации разрабатывают программу ремонтно-восстановительных работ. Их запланировали в период с 1 марта по 30 сентября.
уличное освещение жалобы фонари

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