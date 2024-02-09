Они заявили, что могут разобраться со всеми вопросами и делами намного быстрее
Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый второй (50%) житель бурятской столицы мог бы выполнять свою работу быстрее, чем за стандартные восемь часов. Менее четырёх для этого потребуется 5% улан-удэнцев, ровно в 4 часа уложатся 10%, в 5 часов – 13%, в 6 – 16%, а за 7 со всеми задачами и вопросами разобрались бы 6% респондентов.
При этом 24% наших земляков чётко знают, что на выполнение своей работы им необходимо не менее восьми часов – сделать всё быстрее просто нет никакой возможности. Чаще всего об этом заявляли квалифицированные рабочие, инженеры производств и логисты.
Женщины высказывают готовность ускориться чаще мужчин (56% против 44%). Восемь часов для выполнения поставленных задач, как правило, требуются представителям сильного пола (28% против 20% среди женщин).
Половина улан-удэнцев считают свой рабочий день слишком длинным
Общество, Фото:
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Они заявили, что могут разобраться со всеми вопросами и делами намного быстрее
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