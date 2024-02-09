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Борцы ДФО поборются в Улан-Удэ за путёвки на первенство России

Борцы ДФО поборются в Улан-Удэ за путёвки на первенство России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый день соревнований состоится уже завтра

Уже завтра, 10 февраля, в праздник Сагаалган в Улан-Удэ стартует первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет. Победители и призёры турнира получат путёвки на первенство России.

В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов Бурятии. Генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.

Первенство будет проходить в региональном центре единоборств «Патриот» с 10 по 11 февраля. Начало соревнований в 11:00. Поздравить болельщиков на церемонию открытия 10 февраля в 17:30 придёт Белый старец Сагаан Убгэн. Вход на турнир свободный.

Напомним, что на недавнем борцовском первенстве ДФО среди спортсменов до 21 года команда Бурятии завоевала 27 медалей. Соревнования проходили в Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия первенство ДФО спорт ЗГРП вольная борьба женская борьба

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