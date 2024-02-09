В Бурятии 3 тонны «ничейного» нефрита передали государству

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Полицейские изъяли больше 10 лет назад



В Бурятии суд обратил в доход государства более трёх нефрита. Нефрит изъяли полицейские, прежний собственник предпочёл не связываться с правоохранительными органами, так что богатство осталось невостребованным.



- В 2012 году в рамках расследования уголовного дела сотрудники отдела полиции по Баунтовскому району изъяли 3,3 тонны нефрита-сырца. Он находится на хранении и на протяжении длительного времени остается невостребованным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Согласно заключению геммологического исследования, стоимость всей партии превышает 10 млн рублей.



Прокурор района в интересах Российской Федерации направил в суд иск о признании изъятого полудрагоценного камня бесхозяйным и обращении его в собственность государства. Октябрьский районный суд Улан-Удэ заявление прокурора удовлетворил.



Нефрит стал собственностью России и будет передан в территориальное отделение Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия.



