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В Бурятии 3 тонны «ничейного» нефрита передали государству

В Бурятии 3 тонны «ничейного» нефрита передали государству
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Полицейские изъяли больше 10 лет назад

В Бурятии суд обратил в доход государства более трёх нефрита. Нефрит изъяли полицейские, прежний собственник предпочёл не связываться с правоохранительными органами, так что богатство осталось невостребованным.

- В 2012 году в рамках расследования уголовного дела сотрудники отдела полиции по Баунтовскому району изъяли 3,3 тонны нефрита-сырца. Он находится на хранении и на протяжении длительного времени остается невостребованным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Согласно заключению геммологического исследования, стоимость всей партии превышает 10 млн рублей.

Прокурор района в интересах Российской Федерации направил в суд иск о признании изъятого полудрагоценного камня бесхозяйным и обращении его в собственность государства. Октябрьский районный суд Улан-Удэ заявление прокурора удовлетворил.

Нефрит стал собственностью России и будет передан в территориальное отделение Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

нефрит

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