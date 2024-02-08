Скульпторы Монголии стали чемпионами с работой «Нумур»
C 4 по 11 февраля в японском городе Саппоро проходит 48-й «Снежный фестиваль». В рамках мероприятия с 3 по 6 февраля состоялся международный конкурс снежных скульптур. В этом году в нём приняли участие скульпторы из восьми стран: Монголии, Южной Кореи, США, Индонезии, Сингапура, Таиланда, Литвы и Польши.
Монголия заняла первое место конкурса с работой «Нумур» («Приют»). В команду вошли члены союза художников страны Б. Содномдаржаа, Б. Ганбаатар и А. Батзориг. Они во второй принимают участие в «Снежном фестивале» в Саппоро.
- Скульптурой «Нумур» они хотели показать, почему монголы издавна клали в колыбель младенцев фигурку лисы, вырезанную из войлока. Монголы считают, что лиса – животное умное и оберегает детей от плохого. Снежная скульптура «Приют» изображает лису, защищающую своим телом маленького мальчика от лютого холода и зимних метелей, даря ему тепло и любя его как мать, - пишет новостное агентство «Монцамэ».
Монгольская «лиса» заняла первое место на фестивале в Японии
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