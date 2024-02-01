Автомобилиста неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
Житель Хоринского района Бурятии, привлечённый к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, вновь пьяным сел за руль. На этот раз его действия квалифицировали уже по статье Уголовного кодекса - ч.1 ст.264.1
В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначили обязательные работы и лишили водительских прав, сообщили в суде.
Кроме того, автомобиль, на котором мужчина совершил преступление, конфисковали в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
У жителя Бурятии конфисковали машину из-за пьяной езды
Общество, Фото:
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