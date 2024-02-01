01 февраля

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В Иркутске на берегоукрепление набережной потратят около миллиарда рублей

В Иркутске на берегоукрепление набережной потратят около миллиарда рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проект проходит госэкспертизу

В Иркутске разработан проект берегоукрепления Цесовской набережной от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь Славы». Сейчас он проходит госэкспертизу. Ожидаемая дата согласования – февраль текущего года. После чего будут объявлены торги для определения подрядчика на выполнение работ.

– Это будет современное рекреационное пространство. Его появление, безусловно, повысит привлекательность областного центра – для горожан и туристов, для инвесторов и бизнес-сообщества. Кроме этого, укрепление берега является важным вопросом безопасности, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. – По предварительной оценке, для реализации проекта понадобится около миллиарда рублей. Очевидно, что без финансовой поддержки центра нам не обойтись. Поэтому, как только будет положительное заключение, подадим документы на получение федерального финансирования.

В настоящее время в трёхлетних бюджетах Иркутской области и Иркутска уже предусмотрены средства на берегоукрепление 1,1 километра набережной реки Ангары в этом районе. Всего с 2024 года по 2026-й включительно планируется выделение почти 340 млн рублей, в том числе более 118 млн – из местного бюджета.

Напомним, что данный проект вошёл в постановление Совета Федерации и рекомендован к реализации. Цесовская набережная будет выполнена в едином стиле с Нижней. Предположительно срок окончания – 2027 год.

Помимо этого, в настоящее время идёт работа ещё по одному участку набережной. Проект берегоукрепления от плотины ГЭС до бульвара Постышева протяжённостью 1,6 километра планируют уже в этом году направить на экспертизу.

Мэр уточнил, что обе инициативы являются составляющими создания единой набережной протяжённостью 11 километров, которая включает участки от плотины ГЭС до бульвара Постышева, далее до Академического моста, бульвар Гагарина, Цесовскую и Нижнюю набережные, а также участок от Московских ворот до устья Ушаковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск набережная берегоукрепление

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