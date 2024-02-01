В Улан-Удэ чествовали семьи из всех районов республики
31 января в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония открытия Года семьи. Зажжение частички огня всероссийского семейного очага «Сердце России», символизирующей тепло и уют, благополучие и традиции, дало старт целому ряду событий, которые пройдут на протяжении года и охватят все сферы жизни республики.
Огонь в специальной лампаде из Москвы в Улан-Удэ доставила многодетная приёмная семья Сергея и Валентины из Курумканского района. Они стали участниками международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ и передали огонь в руки главы республики Алексея Цыденова.
В Русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева чествовали многодетные семьи из всех районов республики, внёсших значительный вклад в развитие родной Бурятии, профессиональные династии и семьи военнослужащих – участников специальной военной операции. Праздничное настроение участникам мероприятия подарили артисты и творческие коллективы республики.
Одна из многодетных семей республики, семья Николая Цыреторовича и Даримы Кимовны из села Сутой Селенгинского района - победители всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Родители воспитали 10 детей, и живут душа в душу вот уже полвека, являясь образцом для подражания, примером трудолюбия, любви, взаимной поддержки и взаимопонимания.
- Если на сцену сейчас вышла вся наша семья, то здесь было бы тесновато, потому что у нас 30 внуков и 20 детей, - сказала Дарима Кимовна.
Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова отметила, что частичка всероссийского семейного очага «Сердце России» в течение этого года будет гореть во всех районных и городских отделах ЗАГС, освещая начало совместного пути молодожёнов.
В Бурятии был дан старт Году семьи
Общество, Фото:
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