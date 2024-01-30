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В Бурятии полицейский пришёл на помощь водителю заглохшей в мороз машины

В Бурятии полицейский пришёл на помощь водителю заглохшей в мороз машины
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Он обратил внимание на автомобилиста, когда возвращался с рабочей встречи

В Бичурском районе Бурятии полицейский в мороз оказал помощь автомобилисту.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, днём 29 января начальник тыла ОМВД России по Бичурскому району Сергей Ткачёв возвращался с рабочей встречи из села Шибертуй. На региональной автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта он увидел стоящий на обочине автомобиль Toyota.

Подъехав к машине, сотрудник полиции предложил водителю свою помощь. Автомобилист рассказал, что направлялся с фермы в сторону села Бичура, но по дороге заглох двигатель. Он пытался устранить неисправность самостоятельно, но безуспешно.

Тогда Сергей Ткачёв помог устранить неполадку, а затем подзарядил севший автомобильный аккумулятор от своей машины.

Водитель поблагодарил сотрудника полиции за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь.
полиция

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