В Иркутском онкодиспансере открыли отделение паллиативной медпомощи

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В нём будут ухаживать за тяжелобольными пациентами



В Иркутске на базе Иркутского областного онкологического диспансера (ИООД) впервые открыли отделение паллиативной медпомощи, которое рассчитано на 25 коек. Об этом рассказал главный врач ИООД, главный внештатный онколог министерства здравоохранения Иркутской области Роман Зубков.



Отделение создано для ухода за тяжелобольными пациентами. Ранее пациентов направили в областной хоспис или в паллиативное отделение медучреждения по месту жительства, сейчас им не нужно покидать онкодиспансер.



В отделении работают квалифицированные специалисты, в том числе восемь психологов. Медицинские работники снимают болевые приступы, улучшают самочувствие пациента, оказывают психологическую поддержку.



Палаты оснащены необходимым оборудованием и мебелью: кроватями, каталками, колясками для лежачих больных, противопролежневыми матрасами, аппаратами для ингаляционной терапии, аппаратами для отчистки дыхательных путей и другими. В дальнейшем планируется расширить отделение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



