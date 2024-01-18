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В райцентре Бурятии Крещение проведут на озере Сосновое

В райцентре Бурятии Крещение проведут на озере Сосновое
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Также здесь состоится крестный ход

11 января в Бурятии прошло заседание комиссии по предупреждению ЧС, на котором определили место проведения крещенских купаний на территории Сосново-Озёрского сельского поселения в Еравнинском районе республики. Они пройдут на озере Сосновое напротив церкви.

Время проведения крещенского купания: с 00:00 до 15:00 часов 19 января. Будет оборудована купель и организовано место обогрева. На месте купели будут дежурить сотрудники ГИМС, ДНД, скорой медицинской помощи, полиции для обеспечения безопасности людей.

С 23:00 18 января до 3:00 19 января будет проводится церковная служба по случаю празднования Крещения Господне. С 3:00 начнётся крестный ход, сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.

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Бурятия Еравнинский район Крещение

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