В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся на следующей неделе



В Ангарском городском округе на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» впервые пройдёт чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам. Около 170 спортсменов будут бороться за медали чемпионата с 24 по 28 января.



- Планируется, что на соревнования приедут команды из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Сахалинской, Магаданской областей, Красноярского и Алтайского краёв, Республики Саха (Якутия). Иркутскую область представит команда из двадцати лыжников, - рассказал министр спорта принимающего региона Павел Богатырев.



В чемпионате Дальневосточного и Сибирского округов выступят сильнейшие спортсмены регионов 2007 года рождения и старше с разрядом не ниже первого спортивного. Лыжникам предстоит бороться за медали в индивидуальных гонках свободным и классическим стилем, спринте и эстафетах. Итоги подведут в личном и командном зачётах.





24 января пройдут индивидуальные гонки свободным стилем: женщины пробегут дистанцию 10 километров, мужчины – 15 километров. 25 января лыжники определят сильнейших в спринте. 26 января – день отдыха. 27 января состоятся эстафеты 4 х 7,5 километров. 28 января пройдут индивидуальные гонки классическим стилем: женщины выйдут на дистанцию 10 километров, мужчины – на 15 километров.



Победителей и призёров чемпионата двух федеральных округов наградят медалями и грамотами, а также вручат памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



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