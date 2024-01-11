Жителей Бурятии припугнули гонконгским гриппом



Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам главного санврача РБ, она каждый раз немного снижается в первую неделю нового года. Связывают это с тем, что жители республики в праздники реже обращаются за медицинской помощью. Соответственно, и заражённых выявляют меньше.



- Между тем в регионе продолжает регистрироваться высокий уровень суммарной заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом, – подчеркнул Сергей Ханхареев. – Преобладающим является грипп типа A (H3N2). Кроме того, активно циркулируют респираторные вирусы.



Сейчас, после окончания новогодних каникул и с возобновлением работы и учёбы риск подхватить инфекцию возрастает в разы. А потому в Роспотребнадзоре призывают соблюдать правила личной гигиены, поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях, а при появлении симптомов заболевания оставаться дома и незамедлительно обратиться к врачу.









До Бурятии гонконгский грипп впервые добрался в 2016 году. Своё название он получил «в честь» города, где в 1968-1969 годах наблюдалась одна из массовых вспышек заболевания. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться в другие страны. Несмотря на китайское название, больше всего от вируса пострадали жители США.Победить «гонконгский» грипп тогда удалось при помощи вакцинации. Этот вирус несёт особые риски для маленьких детей и пожилых. Не застрахованы от заражения и те, кто страдает хроническими болезнями сердца, лёгких, почек и крови и люди с ослабленным иммунитетом.Нередко заболевание сопровождается болями в животе и тошнотой. Длится оно от 7 до 14 дней. При появлении этих симптомов следует обратиться к врачу, ведь «гонконгский» грипп чреват серьёзными осложнениями – от проблем с сердцем до патологий суставов. Вирус передаётся воздушно-капельным путём, но нередко попадает в организм и через грязные руки. А потому их лучше тщательно мыть после посещения улицы и поездок в общественном транспорте.