В колониях прошёл традиционный новогодний конкурс снежных фигур
В женской исправительной колонии №7 и исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ прошли новогодние конкурсы снежных фигур. Одним из победителей стал огромный снежный дракон – символ Нового года.
- В исправительной колонии № 7 женщины начали готовиться к конкурсу заранее, подготавливая эскизы, обсуждая оформление и придумывая историю фигуры. По итогам конкурса первое место занял отряд № 2.
В исправительной колонии № 8 проводилось подведение итогов арт-фестиваля, посвящённого Новому году. Участие приняли более 30 осуждённых, где по итогам победителями стали осуждённые отряда № 8 и № 9, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
Подобные конкурсы снежных скульптур проводят в колониях ежегодно. Как сообщал «Байкал-Daily», годом ранее в исправительной колонии №8 победили осуждённые, слепившие Деда Мороза со Снегурочкой, парочку кроликов, ёлку и надпись «С Новым годом 2023!».
В Улан-Удэ осуждённые слепили из снега огромного дракона
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она может быть альтернативой пакетам из полиэтилена
Больше ребёнком она не интересовалась
Сильнее всего при этом наценились двушки
Произошло это на севере озера
Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
В колониях прошёл традиционный новогодний конкурс снежных фигур
Дарья Минаева работает су-шефом в итальянском ресторане
Подготовительные работы уже начались
Женщины поработали над своим внешним видом
Соревнования состоятся в апреле
Соревнования состоятся недалеко от Иркутска
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Конкурс состоится в феврале этого года
Контроллер сможет заменить существующие зарубежные устройства
Соцвыплата взамен земельного участка поднялась до 300 тысяч рублей