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В Улан-Удэ осуждённые слепили из снега огромного дракона

В Улан-Удэ осуждённые слепили из снега огромного дракона
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колониях прошёл традиционный новогодний конкурс снежных фигур

В женской исправительной колонии №7 и исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ прошли новогодние конкурсы снежных фигур. Одним из победителей стал огромный снежный дракон – символ Нового года.

- В исправительной колонии № 7 женщины начали готовиться к конкурсу заранее, подготавливая эскизы, обсуждая оформление и придумывая историю фигуры. По итогам конкурса первое место занял отряд № 2.
В исправительной колонии № 8 проводилось подведение итогов арт-фестиваля, посвящённого Новому году. Участие приняли более 30 осуждённых, где по итогам победителями стали осуждённые отряда № 8 и № 9, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.

Подобные конкурсы снежных скульптур проводят в колониях ежегодно. Как сообщал «Байкал-Daily», годом ранее в исправительной колонии №8 победили осуждённые, слепившие Деда Мороза со Снегурочкой, парочку кроликов, ёлку и надпись «С Новым годом 2023!».

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