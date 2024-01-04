В Улан-Удэ прилетел известный российский космонавт

Петра Дуброва встретили с хадаками и хлебом-солью и научили его играть в «шагай наадан»



Накануне в столицу Бурятии прибыл известный российский космонавт-испытатель, герой России Пётр Дубров. Он побывал в PRO100 Библиотеке» в 113 микрорайоне Улан-Удэ (возрастное ограничение – 6+). Там высокому гостю поднесли хлеб-соль по русским обычаям и белую пищу и хадак – по бурятским.



Встреча с Дубровым прошла при поддержке комитета по культуре городской администрации. Инициатор знаменательного визита – тренер космонавтов, спасатель поисково-спасательной службы Бурятии Андрей Шубин.



В библиотеку пришли жители сотых кварталов разного возраста – они с искренним интересом и неподдельным любопытством слушали знаменитого космонавта и задавали ему вопросы. Пётр Дубров показал уникальные фотографии и документальные кадры с МКС и рассказал о подготовке к полёту. К примеру, первые полтора года кандидаты в космонавты сдают более 150 экзаменов, но сдав один, самый важный, получают звание космонавта-испытателя.



Кстати, даже на космической станции есть своя библиотека. Герой РФ признался, что очень любит произведения братьев Стругацких. Завершилось мероприятие традиционными совместными фотографиями и автограф-сессией. А ещё Петра Валерьевича научили играть в «шагай наадан».



В четверг, 4 января, в Улан-Удэ пройдёт ещё одна встреча с космонавтом. Она начнётся в 15:00 в библиотеке имени Н. Дамдинова на проспекте Строителей, 34а



Возрастное ограничение – 6+

