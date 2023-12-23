23 декабря

22 декабря

Популярное

В районе Бурятии впервые провели операцию по восстановлению черепа

В районе Бурятии впервые провели операцию по восстановлению черепа
Общество,  Фото:Закаменская ЦРБ
Мужчина серьёзно пострадал в ДТП

В Закаменском районе Бурятии впервые провели операцию краниопластику посттрепанационного дефекта черепа.

Краниопластика — это хирургическая процедура, которая включает в себя восстановление или реконструкцию дефектов или деформаций костей черепа. Основной целью краниопластики является восстановление целостности черепа, обеспечение защиты нижележащей мозговой ткани и улучшение косметического вида головы.

В начале года 43-летний пациент попал в дорожно-транспортное происшествие, в Закаменскую ЦРБ поступил с тяжёлой черепно-мозговой травмой, эпидуральной гематомой. Его прооперировали, сделали трепанацию черепа, удалили гематому.


- На днях пациенту произвели плановое оперативное вмешательство с целью закрытия посттрепанационного дефекта. Закрыли титановой пластиной дефект черепа. Операция прошла штатно. Нейрохирургическую операцию провёл лично главный врач ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» Константин Эрдынеев, ассистенты Баясхалан Батуев, Альберт Жугдуров, анестезиолог Аюр Шоенов, - сообщили в пресс-службе больницы.

В вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7» с благодарностью обратилась мама пациента – Галина.

«Огромная благодарность нашему главному врачу, Константину Цыреновичу и всему медперсоналу, Закаменской ЦРБ за проведённую, сложную операцию моему сыну».

медицинская помощь медицина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой
В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой
Общество, 23.12.2023
Эпопея с ней продолжалась несколько месяцев
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Общество, 23.12.2023
«Будущее уже наступило», - утверждают медики
В Иркутске на ледовых хоккеистов надели шарфы и шапки
В Иркутске на ледовых хоккеистов надели шарфы и шапки
Общество, 23.12.2023
Горожан просят бережно относиться к ледовому городку 
В Улан-Удэ подвели итоги Года 100-летия Республики Бурятия
В Улан-Удэ подвели итоги Года 100-летия Республики Бурятия
Общество, 23.12.2023
Состоялось торжественное собрание общественности 
В Бурятии стартовал конкурс юных исследователей окружающей среды
В Бурятии стартовал конкурс юных исследователей окружающей среды
Общество, 23.12.2023
Заявки принимаются по 15 января включительно
Иркутск примет международный турнир по дзюдо
Иркутск примет международный турнир по дзюдо
Общество, 23.12.2023
В областной центр приедут спортсмены из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии
В Улан-Удэ к вечеру выпадет снег
В Улан-Удэ к вечеру выпадет снег
Общество, 23.12.2023
В Бурятии местами всего 10 градусов мороза
В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на блесну со льда
В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на блесну со льда
Общество, 22.12.2023
Местом проведения станет Гусиное озеро
В Бурятии проведут региональный этап всероссийского экоэтноконкурса
В Бурятии проведут региональный этап всероссийского экоэтноконкурса
Общество, 22.12.2023
Он состоится в виде конференции в январе 2024 года в Улан-Удэ
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
Общество, 22.12.2023
Она появилась в Северо-Байкальском районе
В Бурятии состоялся мемориал Хоринских хоккеистов
В Бурятии состоялся мемориал Хоринских хоккеистов
Общество, 22.12.2023
Первое место заняла команда из Кижингинского района
В Бурятии начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина
В Бурятии начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина
Общество, 22.12.2023
Инициативная группа начнёт сбор подписей уже в ближайшие дни
В Забайкалье детским новогодним символом стал Гуранёнок
В Забайкалье детским новогодним символом стал Гуранёнок
Общество, 22.12.2023
Также дети могли голосовать за манула и даурского журавля
Население Монголии превысило 3,5 миллиона человек
Население Монголии превысило 3,5 миллиона человек
Общество, 22.12.2023
Это число оно преодолело 22 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^