В Улан-Удэ капремонт ремонт завершили после вмешательства прокуратуры

Жильцы дома № 2А по улице Любови Шевцовой Улан-Удэ обратились в прокуратуру с жалобой на длительный капитальный ремонта дома.
Проверка подтвердила, что подрядная организация более чем на два месяца нарушила установленный договором срок по проведению ремонта фасада здания.
Как сообщал «Байкал-Daily», там планировалось обновить фасад и фундамент и привести в порядок подвальные помещения. Работы стартовали в марте и должны были завершиться ещё 31 августа. Однако рабочие не уложились в сроки из-за потопа в подвале – организация, обслуживающая дом, вовремя не приняла меры по устранению течи в канализационной системе
В итоге руководитель строительной компании привлечён к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Изменение лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его исполнении в одностороннем порядке». Управлением антимонопольной службы ему назначено предупреждение.
- По факту ненадлежащего контроля за исполнением договора директор фонда капитального ремонта республики получил прокурорское представление об устранении нарушений жилищного закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы завершены, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.