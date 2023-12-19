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В Улан-Удэ капремонт ремонт завершили после вмешательства прокуратуры

В Улан-Удэ капремонт ремонт завершили после вмешательства прокуратуры
Общество,  Фото:прокуратура РБ
На затянувшийся ремонт пожаловались жильцы дома

Жильцы дома № 2А по улице Любови Шевцовой Улан-Удэ обратились в прокуратуру с жалобой на длительный капитальный ремонта дома.

Проверка подтвердила, что подрядная организация более чем на два месяца нарушила установленный договором срок по проведению ремонта фасада здания.

Как сообщал «Байкал-Daily», там планировалось обновить фасад и фундамент и привести в порядок подвальные помещения. Работы стартовали в марте и должны были завершиться ещё 31 августа. Однако рабочие не уложились в сроки из-за потопа в подвале – организация, обслуживающая дом, вовремя не приняла меры по устранению течи в канализационной системе

В итоге руководитель строительной компании привлечён к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Изменение лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его исполнении в одностороннем порядке». Управлением антимонопольной службы ему назначено предупреждение.

- По факту ненадлежащего контроля за исполнением договора директор фонда капитального ремонта республики получил прокурорское представление об устранении нарушений жилищного закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы завершены, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

прокуратура капитальный ремонт

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