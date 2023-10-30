В Улан-Удэ по вине недобросовестной «управляшки» сорвался капремонт дома

Работы затянулись из-за потопа в подвале



В улан-удэнском посёлке Матросова не успели с капитальным ремонтом одного из многоквартирных домов на улице Любови Шевцовой. Там планировалось обновить фасад и фундамент и привести в порядок подвальные помещения. Работы стартовали в марте и должны были завершиться ещё 31 августа.



Однако рабочие не уложились в сроки из-за потопа в подвале – организация, обслуживающая дом, вовремя не приняла меры по устранению течи в канализационной системе. Как выяснилось, «управляшка» сменилась в июне и проблемы в это время уже имелись. Тогда же специалисты осмотрели инженерные системы и составили акт о неудовлетворительном состоянии системы водоотведения.



Пока УК откачивала стоки и вывозила мусор, время оказалось упущено. Установить окна в подвалах и местах общего пользования вовремя не удалось. Ремонт в итоге запоздал на два месяца. На завершающей стадии возникли и замечания к качеству работ.



Подрядчик не известил о произошедшем фонд капитального ремонта. После приёмки в Госстройжилнадзоре составили особое мнение и направили информацию о проверке в прокуратуру «для принятия мер».



- Если в доме проводится капитальный ремонт, это облегчает работу управляющей организации – новый конструктив обслуживать проще и выгоднее. УК необходимо сотрудничать с подрядчиками и обеспечивать все возможности для своевременного ремонта. Нельзя стоять в стороне и ждать, когда работы выполнят. Результат такого равнодушия – затянутые сроки, жалобы и недовольство со стороны жителей. Подобные противоречия недопустимы в работе с многоквартирными домами, – отметил зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

