В Туве обсудят применение буддийских практик в реабилитации участников СВО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В конференции примут участие учёные и духовенство



Вопросы духовно-психологической реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей обсудят в Кызыле на всероссийской научно-практической конференции.



Мероприятие организуют для выработки мер по поддержке бойцов, вернувшихся с СВО. Разговор пойдёт об использовании современной медицины и буддийских духовных практик в процессе реабилитации военнослужащих, о культурных традициях и оздоровлении.



В работе конференции примут участие представители департамента управления президента РФ по внутренней политике, фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, буддийских общин из регионов России, учёные Калмыцкого государственного университета. Кроме того, приглашены представители органов исполнительной и законодательной власти, сотрудники научных и научно-образовательных учреждений, аспиранты и студенты.



Конференция состоится 19 декабря. Начнётся она с пленарного заседания в доме народного творчества, где пройдёт торжественное открытие, небольшой концерт, посвящённый военнослужащим и их семьям, и прозвучат доклады гостей. Во второй половине дня работа продолжится в главном корпусе Тувинского госуниверситета на трёх секционных площадках:

- «Культурные традиции и духовное оздоровление»;

- «Буддийские практики и современная медицина как средство реабилитации участников СВО и членов их семей»;

- «Социально-психологическая помощь участникам СВО и членам их семей и буддийская психология».



Также в рамках конференции запланирован «круглый стол» на тему «Вопросы возможности применения медитативных практик буддизма в психологической реабилитации участников СВО и членов их семей», мастер-классы и семинар. Об этом сообщает официальный портал РТ.



Возрастное ограничение: 18+.



