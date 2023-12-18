В конференции примут участие учёные и духовенство
Вопросы духовно-психологической реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей обсудят в Кызыле на всероссийской научно-практической конференции.
Мероприятие организуют для выработки мер по поддержке бойцов, вернувшихся с СВО. Разговор пойдёт об использовании современной медицины и буддийских духовных практик в процессе реабилитации военнослужащих, о культурных традициях и оздоровлении.
В работе конференции примут участие представители департамента управления президента РФ по внутренней политике, фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, буддийских общин из регионов России, учёные Калмыцкого государственного университета. Кроме того, приглашены представители органов исполнительной и законодательной власти, сотрудники научных и научно-образовательных учреждений, аспиранты и студенты.
Конференция состоится 19 декабря. Начнётся она с пленарного заседания в доме народного творчества, где пройдёт торжественное открытие, небольшой концерт, посвящённый военнослужащим и их семьям, и прозвучат доклады гостей. Во второй половине дня работа продолжится в главном корпусе Тувинского госуниверситета на трёх секционных площадках:
- «Культурные традиции и духовное оздоровление»;
- «Буддийские практики и современная медицина как средство реабилитации участников СВО и членов их семей»;
- «Социально-психологическая помощь участникам СВО и членам их семей и буддийская психология».
Также в рамках конференции запланирован «круглый стол» на тему «Вопросы возможности применения медитативных практик буддизма в психологической реабилитации участников СВО и членов их семей», мастер-классы и семинар. Об этом сообщает официальный портал РТ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Туве обсудят применение буддийских практик в реабилитации участников СВО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки принимаются по 15 января
Она появилась рядом с Хоринским районным домом культуры
Они выйдут на линию Таксимо — Советская Гавань
Стартовал конкурс новогоднего оформления
В конференции примут участие учёные и духовенство
6 образовательных организаций республики стали призёрами экологического конкурса
Решение было принято по Свято-Троицкому Селенгинскому мужскому монастырю
Популяция архаров растёт в аймаках, граничащих с Россией
Он получил её за многолетний труд по подготовке будущих учителей
Участники исследовали фольклор 4 районов республики
Турнир проходил в Улан-Удэ
Спортсмен стал вторым на соревнованиях по рапиду и блицу
Осталось украсить ёлку блестящими шарами
Спортсмены завоевали 5 золотых наград
Горожане не могут помыть там руки