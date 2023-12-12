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В Тулуне в 40-градусные морозы резко похолодало в квартирах

В Тулуне в 40-градусные морозы резко похолодало в квартирах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Аварийные ситуации произошли сразу на двух котельных города

В городе Тулун ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на котельной. Там произошла авария, в результате которой в домах резко снизилась температура.

- Ситуация такова – на котле №2 вышел из строя двигатель дымососа. Его заменили, осталось устранить вибрацию при работе. Также обнаружена течь котла №3. Решается вопрос о ремонте. На данный момент температура на выходе начала подниматься. Коллеги в ручном режиме следят за ситуацией и работы на месте продолжаются, - сообщил в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 8 по 12 декабря в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за сильных морозов. В этот период муниципальные власти обязаны были проверить состояние теплоисточников и убедиться в их исправности. Выяснилось, что Тулун оказался не готов к отопительному сезону.

- Важный момент, о котором нельзя умалчивать. Перед началом отопительного сезона муниципалитет проходил проверку готовности к этому периоду, в результате Ростехнадзор признал его не готовым. Те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры, должны ответить за свои поступки, - добавил Кобзев.

Кроме того, ЕДДС города Тулуна передали информацию в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области с почти суточной задержкой. Губернатор заявил, что с этим также необходимо разобраться.

Сейчас в домах организован поквартирный обход. К работе по своей линии подключаются органы соцзащиты, уделяется особое внимание тем жителям, которые находятся у них на контроле. На случай, если ситуация пойдёт по неблагоприятному сценарию, готовы пункты временного размещения, отмечает Кобзев.

11 декабря в Тулуне работал министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин. Он осмотрел котельную в микрорайоне Угольщиков. После провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В этот же день Игорь Кобзев провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с холодами и предпринял ряд мер.

- Гидрометцентр прогнозирует, что по меньшей мере до 15 декабря морозы сохранятся. Север региона до -50, на юге будет до -40, - сообщил губернатор.

На сегодняшний день Анатолий Никитин продолжает работать в Тулуне.

По данным Иркутского гидрометцентра, 12 декабря в Тулуне фактическая температура утром составляет -42,1.
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