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В Бурятии глава пригородного села призвал жителей сократить потребление электроэнергии

В Бурятии глава пригородного села призвал жителей сократить потребление электроэнергии
Общество,  Фото:pixabay.com

Жители его не поняли

Игорь Киселёв, глава села Сотниково, что недалеко от Улан-Удэ, вечером 10 декабря попросил местных жителей «максимально снизить потребление электроэнергии». Пост опубликован на личной странице в социальной сети «Вконтакте»:

«На сегодняшний день на всей территории нашего поселения складывается сложная ситуация по обеспечению электроэнергией, - написал Киселёв. - В связи с этим убедительно прошу всех жителей, максимально снизить потребление электроэнергии, в первую очередь это касается частных домовладений, необходимо как можно больше сократить использование электрических отопительных котлов! Безаварийное прохождение зимнего отопительного сезона и сокращение случаев аварийного отключения электроэнергии в наших с вами силах!».

Игорь Киселёв вежливо поблагодарил жителей Сотникова за «понимание и содействие».

«Байкал-Daly» не одну зиму сообщал, что в пригородном селе с наступлением холодов учащаются отключения света. Об этом говорят и многочисленные посты жителей в соцсетях. Огромная проблема с электроснабжение в ДНТ и СНТ, входящих в Улан-Удэ. Отключения в Сотникове случаются и в тёплое время года.

Жители пригородного села, административно входящего в Иволгинский район Бурятии, главу не поняли. Они написали под постом:

«У нас как всегда, летом отключают, что-то ремонтируют, зимой не вывозят линии электропередач. Ещё говорят переходите на электроотопление. Как же это все надоело».

«Интересно, как сократить потребление в такой дикий мороз, если отопление только электрический котёл? Мёрзнуть сидеть? А дети?».

«В Сотникове, например, сети грохались с начала года уже 15-20 раз», - с претензией на экспертизу комментируют в телеграм-канал Сила в правде. - Население выросло в 5-6 раз, а объём электрических мощностей остался на советском уровне».

«Байкал-Daily» сообщал, что 8 декабря жители региона рассказали главе Бурятии Алексею Цыденову о постоянных перебоях и отключении электричества. 

- У нас всё больше людей сами переходят на электроотопление или ставят более ёмкое электрооборудование, чем было заявлено перед подключением. Соответственно растёт нагрузка на сеть, отсюда большая часть проблем. Мы сегодня ведём работу по усилению сетей. Уже более 500 млн рублей направлено. Ведётся проектирование в рамках национального проекта «Чистый воздух», про который уже говорилось. Непосредственно работы по модернизации электросетей начнутся с 2024 года, - ответил им Цыденов.

11 декабря в Бурятии сохраняются сильные морозы.

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