До -37 похолодает в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике сохранятся сильные морозы



В понедельник, 11 декабря, в Бурятии по-прежнему будет очень холодно. Днём по республике обещают от -23 до -28, местами – от -17 до -22, а в северных районах – от -32 до -37 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер переменный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от -23 до -25. Ветер переменный, 2-7 м/с.

