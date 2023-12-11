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До -37 похолодает в Бурятии

До -37 похолодает в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сохранятся сильные морозы

В понедельник, 11 декабря, в Бурятии по-прежнему будет очень холодно. Днём по республике обещают от -23 до -28, местами – от -17 до -22, а в северных районах – от -32 до -37 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер переменный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от -23 до -25. Ветер переменный, 2-7 м/с. 
погода прогноз погоды морозы

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