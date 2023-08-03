По прогнозам, электричество вернётся через несколько часов
Часть Улан-Удэ осталась без электричества. Так, жители Левого берега, Бурвода и пригородного села Сотниково сообщают, что сидят без света практически с семи часов.
В филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», в свою очередь, отключение объяснили погодными условиями.
- Второй день в городе идут проливные дожди. Это стало причиной отключения электроэнергии у жителей Левого Берега, посёлков Солдатский, Поселье, СНТ «Пионер» и района Шишковки, - сообщили в компании.
Сейчас идут работы по восстановлению нарушенного электроснабжения. Всего по городу задействовано 12 бригад (численностью 45 человек) и четыре единицы техники.
Ориентировочное время восстановления – 16:00
Как сообщал «Байкал-Dailу», по последним данным, в городе выпала уже месячная норма осадков.
В 102 микрорайоне Улан-Удэ из-за дождей обвалилась дорога, движение там сейчас закрыто.
В Улан-Удэ из-за дождей произошло массовое отключение света
Происшествия, Фото:
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