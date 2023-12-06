Туристов просят не выходить в горы
В Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Это может произойти 6-7 декабря, предупреждают в ГУ МЧС России по Бурятии.
Сотрудники МЧС просят всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность. Сейчас категорически запрещено выходить на туристические маршруты, находящиеся в лавиноопасной зоне.
- Перед поездкой или походом ознакомьтесь с прогнозом погоды в той местности, куда вы направляетесь. Обеспечьте себя тёплыми вещами и средствами связи, - обращают внимание сотрудники ведомства.
На севере Бурятии лавиноопасно
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