На севере Бурятии лавиноопасно

Туристов просят не выходить в горы



В Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Это может произойти 6-7 декабря, предупреждают в ГУ МЧС России по Бурятии.



Сотрудники МЧС просят всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность. Сейчас категорически запрещено выходить на туристические маршруты, находящиеся в лавиноопасной зоне.



- Перед поездкой или походом ознакомьтесь с прогнозом погоды в той местности, куда вы направляетесь. Обеспечьте себя тёплыми вещами и средствами связи, - обращают внимание сотрудники ведомства.



