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На севере Бурятии лавиноопасно

На севере Бурятии лавиноопасно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристов просят не выходить в горы

В Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Это может произойти 6-7 декабря, предупреждают в ГУ МЧС России по Бурятии.

Сотрудники МЧС просят всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность. Сейчас категорически запрещено выходить на туристические маршруты, находящиеся в лавиноопасной зоне.

- Перед поездкой или походом ознакомьтесь с прогнозом погоды в той местности, куда вы направляетесь. Обеспечьте себя тёплыми вещами и средствами связи, - обращают внимание сотрудники ведомства.

лавинная опасность

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