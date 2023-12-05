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В Улан-Удэ родилась девочка весом более пяти килограммов

В Улан-Удэ родилась девочка весом более пяти килограммов
Общество,  Фото:pixabay.com
Она появилась на свет в республиканском перинатальном центре

За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 83 родов. На свет появилось 85 детей, из 40 мальчиков и 45 девочек, в том числе две двойни.

Больше всего родов на прошлой неделе прошло 1 декабря. В этот день на свет появились девять мальчиков и 12 девочек, из них три крупных новорождённым весом больше четырёх килограммов.

Самым крупным малышом оказалась девочка, рождённая 1 декабря. Малышка появилась на свет весом 5660 граммов и ростом 57 см. Самым маленьким стал мальчик – его вес при рождении составил всего 950 граммов, и длина тела 35 см. Малыш родился 28 ноября.  
дети новорожденные

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