Стартовал приём заявок на республиканский конкурс народного художественного творчества
В преддверии Нового года в Бурятии объявлен старт приёма заявок на республиканский онлайн-конкурс народного художественного творчества среди детей с инвалидностью «Творчество без границ». Участвовать могут дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, проживающие в Республике Бурятия.
- Онлайн конкурс проводится с целью помощи детям-инвалидам в их социальной адаптации и самореализации, вовлечению их в художественное творчество, создание условий для их общения и обмена опытом, содействия развитию творческих способностей детей и молодёжи с инвалидностью, применению их творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры, выявления талантливых инвалидов и пропаганды их достижений в области художественного творчества, - сообщает республиканский центр народного творчества.
Конкурс проводится в номинациях: «Инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Народное пение», «Художественное слово», «Жестовая песня», «Хореографическое искусство», «Декоративно-прикладное искусство». Заявка и материалы для участия в онлайн-конкурсе принимаются до 17 декабря на электронную почту: [email protected]. В теме письма необходимо указать: «Конкурс «Творчество без границ».
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии объявлен детский творческий конкурс
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