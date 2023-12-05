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В Бурятии объявлен детский творческий конкурс

В Бурятии объявлен детский творческий конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал приём заявок на республиканский конкурс народного художественного творчества

В преддверии Нового года в Бурятии объявлен старт приёма заявок на республиканский онлайн-конкурс народного художественного творчества среди детей с инвалидностью «Творчество без границ». Участвовать могут дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, проживающие в Республике Бурятия.

- Онлайн конкурс проводится с целью помощи детям-инвалидам в их социальной адаптации и самореализации, вовлечению их в художественное творчество, создание условий для их общения и обмена опытом, содействия развитию творческих способностей детей и молодёжи с инвалидностью, применению их творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры, выявления талантливых инвалидов и пропаганды их достижений в области художественного творчества, - сообщает республиканский центр народного творчества.

Конкурс проводится в номинациях: «Инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Народное пение», «Художественное слово», «Жестовая песня», «Хореографическое искусство», «Декоративно-прикладное искусство». Заявка и материалы для участия в онлайн-конкурсе принимаются до 17 декабря на электронную почту: [email protected]. В теме письма необходимо указать: «Конкурс «Творчество без границ».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия инвалиды дети творчество

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