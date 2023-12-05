В Улан-Удэ за одну ночь подсыпали целых 60 городских улиц

Но «песок долго не держится»

В столице Бурятии всю ночь вели борьбу с гололёдом. Подсыпка дорог и уборка снега идут непрерывно. За прошедшую ночь использовано более 200 тонн песка на подсыпку. На утро 5 декабря в городе работают 12 машин, которые разбрасывают песок. Об этом сообщил комбинат по благоустройству комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

- Поскольку мы не используем реагенты для борьбы с гололёдом, которые расплавляют снег и ледяные корочки, у нас есть только один выход: сыпать и еще раз сыпать, - рассказал и.о. директора комбината Иван Толстихин. - Однако песок долго не держится на участках. Сейчас в некоторых местах из-за той же стекловидный наледи подсыпка растаскивается еще быстрее. Поэтому один и тот же участок мы подсыпаем по 3-5 раз за сутки.

Из отчёта коммунальщиков следует:

В Советском районе подсыпаны улицы Иволгинская, Кабанская, Борсоева, Ербанова, Сухэ-Батора, Смолина, Куйбышева, Дорожная, Ленина, Свободы, Воровского, Ермаковского и др.

В Железнодорожном районе: пр. 50-лет Октября, пр. Автомобилистов, улицы Добролюбова, Лимонова, Революции 1905 года, мкрн. Верхняя Берёзовка, улицы Гарнаева, Балдынова, Заиграевская, Магистральная, Красноармейская и др.

В Октябрьском районе: улица Ключевская, сотые кварталы, круговое движение в 20а квартале, улицы Терешковой, Сахьяновой, Тулаева, Трубачеева, подъём на ул. Солнечная, пр. Строителей, Боевая, бульвар Карла Маркса и др.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.

«Байкал-Daily» сообщал, что 4 декабря в соцсетях появлялись фотографии скользких улан-удэнских улиц. Например, улицы Сухэ-Батора.