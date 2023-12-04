«Словно зеркало»: Улан-удэнцев возмутила скользкая дорога в центре городе

Очень скользко на улице Сухэ-Батора



Жителей столицы Бурятии возмутил гололёд на автомобильной дороге на улице Сухэ-Батора, возле школы №2. Фото опубликовали в паблике «Аноним 03».



«Словно зеркало…» - поделился очевидец.



В комментариях автомобилисты сетуют, что не успевают затормозить на неподсыпанных дорогах не только на этом участке, но и в других районах:



«Там ни резина хорошая, ни тормоза не помогут»,

«По городу везде каток»,

«Почти по всему городу так зеркалит, нет песка, это дефицит!»,

«Вообще катушка везде»,

«Вчера не смогла затормозить перед «пешеходкой», машина просто катилась. Наверно, прилетит птица счастья в виде штрафа, что не пропустила пешехода».

